РИАМО – 18 янв. Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области проводят проверку строительства комплекса по производству комбикормов в городском округе Ступино, благодаря открытию предприятия здесь появится около 70 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Объект возводится в поселке Жилево.

«В настоящее время на объекте ведется устройство монолитных железобетонных конструкций, монтаж технологического оборудования, внутренних инженерных систем и сетей», – сказал руководитель Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

По проекту в состав нового производственного комплекса войдут цех по приготовлению кормов, склад напольного хранения с зоной приемки сырья, склад силосного хранения, административно-бытовой корпус с контрольно-пропускным пунктом, гараж с мастерской, котельная.

«Площадь объекта составит 13094 квадратных метров. При строительстве комплекса используются современные строительные материалы и технологическое оборудование», – дополнил Гарибян.

Кроме того, в рамках благоустройства планируется оборудовать газоны, площадки для стоянки автотранспорта.

Финансирование – средства инвестора. Застройщиком выступает ООО «Мустанг-Ступино».

«После ввода объекта в эксплуатацию здесь появится 70 новых рабочих мест», – добавляется в материале.

Плановый срок завершения строительства – второй квартал 2019 года.