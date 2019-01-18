РИАМО - 18 янв. Московская область заняла пятое место в новом рейтинге инновационных регионов России, поднявшись, по сравнению с 2018 годом, на две позиции, залогом этого стало активное развитие региона в соответствующей сфере, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Рейтинг был представлен Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР).

«При составлении рейтинга учитывают несколько показателей, в их числе инновационная деятельность и активность, научные разработки и исследования, социально-экономические условия для внедрения новых технологий», — сказал заместитель председателя комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике регионального парламента Владимир Жук.

Он добавил, что год от года Подмосковье в этих направлениях активно развивается. В Московской области существует реестр инновационных разработок, постоянно появляются новые предприятия, реализуются бизнес-проекты. А также Подмосковье на третьем месте в РФ по числу субъектов предпринимательства.

«Если говорить об инновациях в малом бизнесе, то это один из базисов роста экономики. В Подмосковье с 2017-го года ведется реестр инновационных разработок. В нем свыше восьмидесяти видов продукции, большая часть была включена туда по итогам 2018 года работы. Наибольший рост инновационных компаний зафиксирован в наших особых экономических зонах», — отметил депутат.

Жук добавил, что благодаря развитому законодательству в области работает комплекс мер поддержки для бизнеса.

«В Подмосковье предоставляются субсидии на приобретение оборудования в размере 50% (но не более 10 миллионов рублей) на один субъект малого и среднего предпринимательства. Из бюджета Подмосковья в 2018 году направили малому и среднему бизнесу в виде субсидии 450 миллионов рублей. В настоящее время в Московской области работают пять центров оказания услуг для бизнеса», — уточнил Жук.

Отдельно он отметил работу индустриальных парков. По словам депутата, выгода работы для инвесторов заключается в том, что им предоставляют особые налоговые преференции: спеццены на аренду и выкуп земли, а также удобную логистику.

Жук заключил, что потенциал Подмосковья огромен и еще есть, куда стремиться. Возможности для этого существуют.