РИАМО - 18 янв. За 2018 год собственники долей в праве на объекты недвижимости, расположенные в Московской области, разместили 116 уведомлений о продаже доли в разделе официального сайта Росреестра, говорится в сообщении пресс-службы Росреестра по Подмосковью.

Перед продажей долевой собственности владелец обязан известить всех собственников. В связи с этим продавец доли должен направить всем остальным участникам долевой собственности в письменной форме извещение о намерении продать свою долю.

«Если продается часть нежилого помещения, число собственников которого превышает 20, у владельца доли появляется возможность уведомить остальных совладельцев через извещения на сайте Росреестра. Опубликовать извещение можно в личном кабинете сайта. Для этого надо заполнить специальную форму», – отмечается в сообщении

Владельцы долей в праве собственности на подмосковную недвижимость активно пользуются этой возможностью. Одними из первых на сайте появились извещения именно от владельцев подмосковной недвижимости.

Сейчас на сайте размещено 34 актуальных извещения о продаже долей в объектах недвижимости, расположенных в районах и округах Подмосковья. Четыре извещения размещены на сайте уже в 2019 году.

Всю дополнительную информацию о процедуре можно получить в специальном разделе официального сайта Росреестра.