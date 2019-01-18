РИАМО - 18 янв. Жители Подмосковья и Москвы начали размещать на сервисе объявлений «Юла» в разделе «Услуги» - «Уборка» предложения по вывозу елок из квартир, офисов и частных и домов, говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

Цена варьируется от 200 рублей до 1,2 тысячи. Средняя стоимость услуги в России сейчас составляет 610 рублей за одну елку.

«В стоимость входят работа грузчиков, упаковка в целлофан и утилизация. Цена зависит от высоты/ширины елки, а также месторасположения пункта вывоза. Больше всего предложений по вывозу елок в Москве и Московской области, Казани, Перми и Челябинске», — говорится в сообщении.

Так, житель Химок предлагает вынести елку за 500 рублей. Выезд в Москву – за отдельную плату.

Авторы объявлений также предлагают убрать гирлянды, снять украшения, снять елку из крестовины, упаковать искусственную елку в коробку, убрать иголки и место, где стояла елка.

Услуга оказалась особенно востребована 8 января, тогда на «Юле» зафиксировали пик поисковых запросов по вывозу елок.