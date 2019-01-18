РИАМО - 18 янв. До конца января Московская железная дорога возведет три дополнительных схода с временного моста и удлинит платформу по направлению из столицы на остановочном пункте «Трехгорка», кроме того, будет перенесена билетная касса, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

Билетную кассу установят между остановкой наземного транспорта и мостом.

«Она будет располагаться на пути следования пассажиров при проходе на платформы. Строительные работы пройдут с 18 по 28 января в дневное время. Благодаря этому график движения электропоездов Белорусского направления в пиковые часы не изменится. Четыре экспресса, курсирующих в промежуток 10:30-16:00 между Москвой и станцией «Одинцово», выведут из расписания», – говорится в сообщении.

Некоторые электропоезда проследуют без остановок платформы «Немчиновка», «Перхушково», «Дачное» и «Рабочий поселок».

«Компания просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок и напоминает: ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в AppStore и Google Play», – добавляется в сообщении.

Временный пешеходный мост и платформы на остановочном пункте «Трехгорка» возведены в рамках реализации проекта по развитию ускоренного движения между Москвой и станцией «Одинцово».

«Железнодорожники проводят масштабные работы, благодаря которым будет открыт новый остановочный пункт «Сколково». Это значительно повысит транспортную доступность Инноцентра», – подчеркивается в сообщении.