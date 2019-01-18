РИАМО - 18 янв. Совет депутатов Рузского округа Подмосковья на заседании избрал главу округа, по единогласному решению сроком на 5 лет руководителем муниципалитета избрана Татьяна Витушева, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Московской области.

«Перед Рузским городским округом стоят амбициозные задачи развития муниципалитета и реализации программ губернатора Московской области Андрея Воробьева на территории округа», – сказала заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления территориальной политики Подмосковья Мария Нагорная.

В соответствии с действующим законодательством глава Рузского городского округа избирается советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

В начале ноября 2018 года экс-руководитель округа Максим Тарханов объявил о сложении с себя полномочий и перешел на работу в правительство Москвы. В начале декабря 2018 года исполняющей обязанности главы Рузского городского округа стала Витушева.

Татьяна Витушева родилась городе Рославль Смоленской области. С 2011 года работала на должности заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства правительства Московской области, первого заместителя министра ЖКХ Московской области. В 2012 году назначена на должность заместителя министра строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

В апреле 2013 года была назначена на должность начальника Главного управления Государственного административно-технического надзора Московской области – главного государственного административно-технического инспектора Подмосковья.