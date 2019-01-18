РИАМО - 18 янв. Самыми популярными темами вопросов, поступившими на горячие линии правительства Москвы в праздники, стали запуск пиротехники, площадки для просмотра салютов, работа платных парковок и катков, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий столицы.

В праздники круглосуточные горячие линии правительства Москвы работали в штатном режиме. Горожане и туристы могли позвонить по телефонам общегородского контакт-центра и получить ответ на интересующий вопрос.

«Операторы горячих линий правительства Москвы готовы помочь горожанам в любой жизненной ситуации. Праздники не стали исключением: мы принимали телефонные вызовы всю новогоднюю ночь», – сказал руководитель проекта «Общегородской контакт-центр» департамента информационных технологий Москвы Андрей Савицкий.

С 23:00 31 декабря до 06:00 1 января поступило около 6 тысяч звонков. Первые пять минут Нового года горожане спрашивали, в какое время можно запускать пиротехнику и платная ли парковка в центре. А один москвич даже попросил включить гирлянды на елке в парке.

«Всего с 30 декабря по 8 января операторы горячих линий приняли более 320 тысяч обращений граждан. Самые популярные так или иначе были связаны с празднованиями: жители и гости столицы спрашивали, где можно посмотреть салют, уточняли правила оплаты парковки и ее новые тарифы, узнавали график работы катков и центров госуслуг «Мои документы». Виртуальный оператор в новогодние праздники услышал 866 «спасибо» от благодарных москвичей», — добавляется в сообщении.

Около 500 жителей столицы оставили заявки на выгрузку архивов записей камер городской системы видеонаблюдения. С их помощью они хотели зафиксировать ДТП, порчу имущества и кражи. Жители столицы стали чаще обращаться к записям городской системы видеонаблюдения: за последний год принято более 26 тысяч заявок, что на 15% больше, чем в 2017 году.

В 2018 году общегородской контакт-центр Москвы принимал около 3 миллионов обращений граждан в месяц, при этом более 800 тысяч из них попадали к роботу. В основном москвичи уточняли готовность документов и интересовались начислениями за ЖКХ.