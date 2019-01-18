РИАМО - 18 янв. Новая комплексная услуга – «Разрешение на строительство плюс присвоение адреса» – теперь доступна в электронном виде на региональном портале государственных и электронных услуг Московской области, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

«В настоящее время на территории Московской области реализован новый алгоритм предоставления государственной комплексной услуги, состоящей из следующих самостоятельных услуг: выдача разрешения на строительство; присвоение объекту адресации адреса и аннулирование такого адреса», – говорится в сообщении.

Выдача разрешения на строительство не включает объекты индивидуального жилищного строительства, объекты, относящиеся к полномочиям органов исполнительной власти и организаций, наделенных специальной компетенцией.

Чтобы получить услугу, заявителю необходимо в электронном виде на региональном портале государственных услуг (https://uslugi.mosreg.ru/) подать заявление о получении разрешения на строительство (РС). Одновременно с выдачей РС органы местного самоуправления проводят процедуру по присвоению адреса объекту недвижимости. Адрес вносится в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС).

«Присвоение адреса на этапе выдачи разрешения на строительство имеет ряд преимуществ. Во-первых, новый алгоритм исключает необходимость обращения заявителя за двумя услугами, в результате житель или инвестор экономит время, обращаясь лишь за одной услугой – разрешением на строительство, в рамках которой также присваивается и адрес объекту недвижимости», – рассказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

По его словам, также нововведение сократит сроки процедуры присвоения адреса с 12 до семи рабочих дней. Также исключается возможность появления в едином государственном реестре недвижимости некорректного адреса, что способствует созданию единого адресного пространства на территории всей Московской области.

Услуга предназначена для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для собственников объектов адресации. Также для тех, кто обладает одним из следующих прав на объект адресации: правом хозяйственного ведения, правом оперативного управления, правом пожизненно наследуемого владения, правом постоянного пользования.

Услуга предоставляется в течение семи рабочих дней со дня регистрации заявления в органе местного самоуправления.

Заявитель может получить результат предоставления услуги на РПГУ Московской области в личном кабинете, а также в МФЦ. Сотрудники МФЦ также смогут оказать консультационную поддержку по порядку предоставления услуги.