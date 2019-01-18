РИАМО – 17 янв. МИД России прокомментировал взрыв в кадетской школе полиции в столице Колумбии, выразив соболезнованиям погибшим, передает Газета.ru.
«Подтверждаем нашу позицию категорического осуждения любых террористических актов», – говорится в сообщении.
В ведомстве также выразили соболезнования семьям погибших при взрыве в Боготе.
В материале подчеркивается, что Россия рассчитывает на то, что организаторы данной атаки понесут наказание.
Ранее на сайте издания сообщалось, что при взрыве в школе полиции в Боготе погибли 20 человек.
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