РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 янв. Камеру видеонаблюдения установили в Москве на конечной остановке «Улица Озерная» маршрута №1232, следующего из подмосковных Люберец, сообщил начальник управления транспорта, организации дорожного движения и развития дорожной инфраструктуры администрации Люберец Сергей Плитов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители! Восемнадцатого января в тестовом режиме начала работать камера видеонаблюдения на конечной остановке маршрута №1232 «Улица Озерная», – написал Плитов.

Он добавил, что данная камера была установлена компанией «Рандтранс» для совместного мониторинга транспортной работы и соблюдения расписания водителями транспортных средств.

Также камера позволит выявить нарушения правил дорожного движения и другие неправомерные действия со стороны водителей.