РИАМО - 18 янв. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин поздравил с назначением своего нового первого заместителя - главного государственного ветеринарного инспектора Подмосковья Сергея Воскресенского.

Это назначение связано с изменением в структуре правительства Московской области. В состав министерства сельского хозяйства и продовольствия региона вошло Главное управление ветеринарии Подмосковья.

«В должность первого заместителя - главного государственного ветеринарного инспектора Московской области вступил Сергей Воскресенский. Уверен, что его профессиональный опыт, деловые и личные качества помогут эффективному решению поставленных задач и совместному сотрудничеству на благо региона. Желаю ему успехов», — сказал Разин.

Он добавил, что поставлены цели и общие задачи. Первое – будут продолжены профилактические работы с безнадзорными животными на территории области. Второе – обозначены профилактические мероприятия по недопущению распространения африканской чумы свиней на территории Подмосковья.

Разин отметил, что также планируется формирование единой клиент-ориентированной сети ветлабораторий: электронная очередь, онлайн-запись на прием, видеотрансляции с ветлабораторий.

Министр пообещал материально дооснастить ветлаборатории для обеспечения соответствующего уровня обслуживания.

«В планах к тому же - создание Лабораторного аналитического центра на территории Подмосковья», — уточнил Разин.

Он добавил, что также планируется организация постоянной фокус-группы по мониторингу работы специалистов, оформляющих сопроводительные документы в ФГИС «Меркурий».