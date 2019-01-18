РИАМО – 18 дек. В Москве в пятницу в 14:00 была зафиксирована самая высокая температура воздуха с начала зимы, воздух в столице прогрелся до плюс 2,6 градуса, сообщил РИАМО ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков.

«Сегодня максимальная температура была зарегистрирована в 14:00 – плюс 2,6 градуса. Сейчас температура уже начала понижаться», - сказал Синенков.

Он отметил, что предыдущий максимум температуры был зафиксирован в начале декабря, тогда воздух прогрелся до 1,3 градуса.

Ранее синоптики сообщали, что погода в пятницу будет соответствовать началу апреля.