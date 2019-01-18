РИАМО – 18 янв. Наклейки «Хорошее место» появятся на дверях организаций, которые пользователи «Яндекс.Карт» оценили как минимум на четыре балла из пяти, говорится в сообщении пресс-службы компании «Яндекс».

Сейчас на «Яндекс.Картах» можно посмотреть подборки мест с отличной репутацией в категориях «Еда», «Красота», «Медицина» и «Авто». Для этого надо выбрать фильтр «Высокий рейтинг».

«Знак «Хорошее место» получают заведения, которые пользователи «Яндекса» оценивают лучше остальных в определенном городе — минимум на четыре балла из пяти. В рейтинг входят организации абсолютно всех типов, от отелей и кафе до обувных мастерских и рекламных агентств. Помимо карт, рейтинг доступен в поиске «Яндекса» — можно ввести название организации и сразу увидеть, как ее оценивают посетители», — говорится в сообщении.

Достоверность рейтинга обеспечивают модераторы и алгоритмы на основе машинного обучения. Алгоритмы учитывают, велика ли вероятность того, что автор отзыва посещал это место – это помогает бороться с накрутками и заказными комментариями. Алгоритмы также принимают во внимание историю отзывов: например, если пользователь оценил много кинотеатров, то его мнение в этой области считается более весомым.