РИАМО - 18 янв. Специалисты Россельхознадзора при досмотре срезов цветов анемоны на столичном фитосанитарном посту ООО «Автологистика» выявили карантинный объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений», – говорится в сообщении.

Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.