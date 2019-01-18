РИАМО – 18 янв. Сердечный приступ случился у солистки рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной, медики до сих пор не могут снять полностью боль, передает РЕН ТВ.

«Приступ продолжался 16 часов. До сих пор медикам не удается полностью снять боль, хотя состояние артистки, к счастью, стабилизировалось. Угрозы жизни нет», – сказала представитель певицы Мария Кохель.

По ее словам, отменять концерты в рамках юбилейного тура Арбенина не планирует.

«Она собирается скоро вернуться в строй. Надеемся на лучшее», – сказала представитель певицы.

Арбенина попала в больницу во Франции после катания на лыжах. Артистку госпитализировали из отеля.