РИАМО - 18 янв. В Басманном районе столицы введена в эксплуатацию 10-этажная гостиница, в подземной части здания обустроена парковка для посетителей, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, разрешение на ввод в эксплуатацию гостиницы в центре Москвы уже выдано. Объект расположен по адресу: Переведеновский переулок, дом 2А.

«В 10-этажной гостинице общей площадью 5,3 тысячи квадратных метров размещены 128 номеров. Высота объекта не превышает 35 метров. В подземной части расположена парковка для посетителей», – говорится в сообщении.

Объект возведен за счет средств инвестора. Оператором гостиницы выступает IHG под брендом Holiday Inn.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на социально значимых объектах. К проверкам гостиницы в Басманном районе привлекались специалисты центра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – отметил Антосенко.