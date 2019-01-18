РИАМО - 18 янв. Нежилую площадь в «доме под ангелами» на Солянке у станции московского метро «Китай-город» получит в собственность победитель открытого конкурса, начальная стоимость лота — 2 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

Объект продажи находится в собственности Москвы. Площадь лота — 35 квадратных метров, объект расположен во дворе жилого дома на улице Солянке, 1/2, строение 2. Здание входит в ансамбль доходных домов Московского купеческого общества начала ХХ века и является объектом культурного наследия.

«По условиям сделки новый собственник берет на себя обязательство в течение 18 месяцев провести работы по сохранению и приспособлению под современное использование приобретенных площадей. Исходя из опыта реализации подобных объектов, можно предположить, что лот заинтересует представителей бизнеса. В среднем на объекты малой площади свободного назначения в центре Москвы претендуют по шесть участников», — сказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Начальная стоимость лота составляет 2 миллиона рублей. Заявки для участия в открытом конкурсе принимаются до 13 марта. Вскрытие конвертов состоится 19 марта 2019 года.

Дом на Солянке возводился с 1912 по 1915 год по заказу Московского купеческого общества по проектам московских архитекторов В.В Шервуда, А.И. Германа, А.Е. Сергеева. Шестиэтажный комплекс доходных домов был построен на месте снесенного Соляного двора XVII века.

Дом на Солянке называют «домом под ангелами» из-за фигур Слав на фасаде одного из корпусов. Серое изящно украшенное здание можно заметить в фильмах «Мальчик и голубь», «Через тернии к звездам», а также в сцене с пулеметом фильма «Брат».