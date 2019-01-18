РИАМО - 18 янв. Столичные полицейские ищут пропавшую 16-летнюю девушку, подросток была одета в синтетическое полупальто синего цвета, синие джинсы, серые полуботинки, также у нее был рюкзак, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Ермолаевой Карины Николаевны, 2003 года рождения, жительницы Москвы, местонахождение которой неизвестно с 10 декабря 2018 года», – говорится в сообщении.

На вид девушке 16 лет, тип лица европейский, худощавое телосложение, рост – 165 сантиметров, волосы светлые, средней длины ниже плеч, глаза серые. Особые приметы: прищуривает глаза.

Девушка-подросток была одета в синтетическое полупальто синего цвета, синие джинсы, серые полуботинки, также у нее был рюкзак.

«Кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или «102», – уточняется в материале.