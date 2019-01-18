РИАМО - 18 янв. Центр организации дорожного движения столицы следит за всеми дорожными работами на проезжей части, центр будет вести перечень организаций, которые не вышли на работы в установленный срок, говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.

«Центр организации дорожного движения правительства Москвы ведет ежедневный мониторинг работ, которые проводятся на улично-дорожной сети, и учитывает все организации, нарушающие согласованные сроки проведения дорожных работ», — говорится в сообщении.

По результатам мониторинга информация о нарушителях еженедельно выносится на заседание Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств на улично-дорожной сети Москвы и проектов организации дорожного движения.

При несвоевременном начале и сдвиге времени окончания работ, требующих перекрытий проезжей части, ЦОДД уведомляет подрядные организации о невозможности продления согласованных сроков. Это делается для того, чтобы все работы, которые проводятся на улично-дорожной сети, завершались в установленный срок, что позволит быстрее открывать участки для движения транспорта и пешеходов.

«Дорожные работы, которые проводятся на проезжей части, всегда негативно влияют на движение в городе. Даже одна перекрытая полоса – уже проблема для всей магистрали. В зависимости от дороги по ней может передвигаться до нескольких тысяч автомобилей в час. Поэтому в интересах всего города, чтобы работы, которые проводятся на проезжей части, проходили в срок и без задержек», — добавляется в сообщении.

ЦОДД внимательно следит за этим и будет вести перечень тех организаций, которые не вышли на работы в установленный срок, на официальном сайте центра.