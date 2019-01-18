РИАМО - 18 янв. На 9% вырос пассажиропоток станции «Нижегородская» Московского центрального кольца после открытия второй платформы на станции «Карачарово», также у платформы теперь останавливается ряд экспрессов, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«С 10 по 17 января 2019 года пассажиропоток станции «Нижегородская» увеличился на 8 тысяч пассажиров. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост стал возможен, в том числе, благодаря открытию второй платформы для остановки экспрессов на станции «Карачарово», – говорится в сообщении.

Десятого января на новой станции «Карачарово» Горьковского направления Московской железной дороги открылась для пассажиров вторая платформа, у которой начал останавливаться ряд экспрессов, курсирующих в направлении подмосковных Балашихи и Орехово-Зуева.

Новая станция строится в рамках программы по интеграции радиальной линии железной дороги со станцией «Нижегородская» МЦК. Станция расположилась на 500 метров ближе к кольцу по сравнению с предыдущей одноименной платформой. За счет этого у пассажиров появилась возможность значительно быстрее и удобнее осуществлять пересадку между электричками и «Ласточками».