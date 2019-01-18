РИАМО - 18 янв. На природных территориях Москвы 19 и 20 января пройдет зимний учет водоплавающих птиц, акцию проводят для того, чтобы собрать данные о численности и размещении оставшихся на зимовку птиц, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Водоплавающих птиц на всех водоемах принято подсчитывать в третьи выходные января, чтобы возможная миграция не повлияла на точность результата.

«Цель акции – собрать данные о численности и размещении птиц. Это индикатор экологической обстановки в городе и состояния водоемов. Принять участие в ежегодном учете зимующих в городе водоплавающих птиц могут все желающие», – говорится в сообщении.

Участникам акции необходимо иметь бинокль для удобства, фотоаппарат и блокнот для записи.

«Мониторинг водоплавающих, их местообитаний имеет практическое значение. То, что жители принимают участие в таких мероприятиях – большое подспорье ученым-орнитологам. Кроме того, учет – это прекрасная возможность познакомиться с разными видами птиц, которые обитают на природных территориях столицы, расширить свой кругозор, полюбоваться красотой природы», – сказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Девятнадцатого января зимние учеты пройдут по следующим адресам: в Юго-Западном лесопарке ПК №143; по улице Менжинского, 40, у Ротонды на Яузе; в природно-исторических парках «Косинский», «Измайловский»; в 12-м микрорайоне Зеленограда. 20 января акцию проведут в природно-историческом парке «Покровское-Стрешнево»; у станции метро «Волжская»; на реке Сетуни рядом с Филлиповской купальней; вдоль Москвы-реки до устья Сетуни.

Мероприятие проводят ГПБУ «Мосприрода» департамента природопользования Москвы и Союз охраны птиц России в рамках Общероссийского учета водоплавающих птиц «Серая шейка – 2019».