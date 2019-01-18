РИАМО - 18 янв. На улице Врубеля в Москве в косметологической клинике мужчина в ходе конфликта с женой, произвел выстрел из пневматического пистолета, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Вчера в 20:20 на службу «02» сообщили, что по адресу: улица Врубеля, дом 8, гражданин в помещении косметологической клиники в ходе конфликта с супругой произвел выстрел из пневматического пистолета в пол. Пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», стрелявший отпущен под подписку о невыезде.