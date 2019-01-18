РИАМО - 18 янв. Проекты пяти пожарных депо, которые будут построены в новой Москве, согласованы и утверждены, всего до конца 2021 года в Троицком и Новомосковском округах построят 12 пожарных депо, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

Пять депо, для которых утвердили проекты, возведут в Московском, Кленовском, Вороновском, Киевском и Первомайском поселениях. Строительство депо проходит в рамках программы «Безопасный город».

«Три пожарных депо в новой Москве уже введены в эксплуатацию. До конца 2021 года будут построены еще 12», — сказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Он добавил, что в проектах пожарных депо предусмотрены все нюансы для организации службы, занятий и отдыха личного состава пожарных расчетов. В зданиях предусмотрены кабинеты для учебы и работы, пункт связи, а также гаражи и стоянки для спецтехники, рукавной участок, зона техобслуживания.