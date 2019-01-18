РИАМО – 18 янв. На портале «Добродел» до 28 января проходит сбор предложений по программе ремонта тротуаров на 2019 год, на данный момент по этому вопросу поступило более 4,3 тысячи комментариев от жителей Московской области и еще около 5 тысяч лайков, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«На «Доброделе» опубликована программа ремонта тротуаров на 2019 год. Каждый житель может оставить свои пожелания по ремонту указанных на карте тротуаров. Сегодня свои предложения внесли свыше 4 тысяч человек. Предложения и комментарии будут рассмотрены. Наибольшую активность проявляют жители городских округов Клин, Егорьевск и Домодедово», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он добавил, что на карте отмечено свыше 470 тротуаров общей протяженностью порядка 265 километров, из них запланирован ремонт свыше 300 тротуаров общей протяженностью 175 километров вдоль региональных автодорог и 170 тротуаров протяженностью почти 90 километров вдоль муниципальной улично-дорожной сети.

На карте отображены только те тротуары, которые будут ремонтировать в рамках программы ремонта автодорог в 2019 году.

«Объекты выбирали для ремонта с учетом предложений жителей и администраций муниципалитетов, которые поступали в министерство в течение года. Кроме того, в Московской области будут построены тротуары в рамках программы по безопасности на дорогах», – заявил Гержик.

Программу ремонта тротуаров на следующий год министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области опубликовало на портале «Добродел» в конце декабря 2018 года.

«До 28 января на портале «Добродел» каждый житель может ознакомиться с адресным перечнем ремонта тротуаров и оставить свои комментарии, которые будут учтены при утверждении программы 2019 года», – добавляется в сообщении.

Количество комментариев и лайков не ограничено. Оставить комментарии и предложения могут зарегистрированные пользователи на портале госуслуг или прошедшие упрощенную форму регистрации через электронную почту.

Портал «Добродел» создан в 2015 году для получения обратной связи и устранения проблем жителей Подмосковья. Ответы ведомств предоставляются в течение восьми рабочих дней.