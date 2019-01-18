РИАМО - 18 янв. Сотрудники Госадмтехнадзора Подмосковья в рамках профилактических операций «Снегопад» и «Кровля» контролируют качество уборки на территории Подмосковья, благодаря их работе с начала 2019 года более 30 нарушений чистоты и порядка устранили в городских округах Дубна и Талдомский, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Инспекторами Госадмтехнадзора в Талдомском городском округе и в наукограде Дубна с начала года проверено свыше 500 объектов и территорий, на которых ими пресечено более 30 нарушений чистоты, порядка и благоустройства», – говорится в сообщении.

Так, произведена очистка снега до твердого основания и обработаны противогололедными материалами территории парка «Любви», улица Пушкина в Талдоме, улица Западная в поселке Запрудня, в деревне Великий Двор ликвидированы обледенения на кровлях.