РИАМО - 18 янв. В Москве по факту смерти женщины в результате падения наледи с крыши дома проводится проверка, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

«Днем 18 января в результате падения глыбы льда с крыши одного из домов по Танковому проезду в Москве была травмирована проходящая мимо женщина. От полученных повреждений она скончалась на месте. По данному факту следственными органами <…> проводится доследственная проверка», – сказала Иванова.

Она подчеркнула, что в настоящий момент следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента.

«В рамках проверки следствием будет дана правовая оценка действиям сотрудников управляющей компании и иным лицам, ответственным за уборку льда с крыши указанного дома. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – добавила собеседник агентства.

Ранее в префектуре Юго-Восточного административного округа Москвы сообщили, что территория для очистки наледи была огорожена, но женщина проигнорировала предупреждения коммунальщиков.