РИАМО – 18 янв. Депутат Госдумы Андрей Свинцов разработал законопроект, согласно которому алкогольную и табачную продукцию можно будет продавать только в специализированных магазинах, сообщает RT.

«В документе отмечается, что в места реализации этих товаров будет запрещен вход лицам моложе 18 лет. Если законопроект будет принят, то алкогольную и табачную продукцию нельзя будет купить в обычных продуктовых магазинах», – говорится в сообщении.

По мнению автора законопроекта, такие меры, во-первых, сократят количество спонтанных покупок вредных для здоровья продуктов, а во-вторых, не будут провоцировать у несовершеннолетних желания их попробовать.

«До тех пор, пока алкоголь массово представлен во всех магазинах, полки со спиртным будут провоцировать молодежь на потребление алкогольной продукции. Если дети до 18 лет не будут видеть эти витрины с алкоголем, то у них в десятки раз снизится интерес к нему», – дополнил Свинцов.

Депутат также добавил, что в таких магазинах не должно продаваться ничего, кроме сопутствующей табаку продукции, к примеру, зажигалок.