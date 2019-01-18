РИАМО – 18 янв. «Мострансавто» готово к увеличению пассажиропотока в связи с массовыми мероприятиями в честь празднования Крещения, на линию выйдет более 4 тысяч автобусов, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Все транспортные средства «Мострансавто» прошли необходимый ежедневный предрейсовый контроль. Специалисты проверили системы, влияющие на комфорт пассажиров и безопасность перевозок. С водительским составом проведены дополнительные инструктажи о строгом соблюдении правил перевозки пассажиров и управления транспортными средствами в зимний период», – говорится в сообщении.

Кроме того, автопарк и работники филиалов «Мострансавто» готовы к возможному ухудшению погодных условий – метели, ветру, гололеду.

На территории Подмосковья оборудуют 222 места, где жители и гости региона смогут принять участие в традиционных крещенских купаниях. Это купели при храмах и святых источниках, а также иордани на прудах и открытых водоемах.

Крещение отмечают в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Крещение – это конец святок, которые начались в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги.

На Крещение вода освящается дважды: в крещенский сочельник обычно в купели в храме, а в праздник Крещения – в реках, озерах, источниках. Самая главная народная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях, которое начинается вечером в пятницу после освящения воды.