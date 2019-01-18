РИАМО - 18 янв. Полное затмение Луны произойдет рано утром 21 января, цвет спутника Земли изменится с обычного на темно-красный, говорится в сообщении пресс-службы Московского планетария.

Луна будет проходить по орбите достаточно близко к нашей планете и ее видимый диаметр увеличится примерно на 8%.

«На широте Москвы, если позволит погода, рано утром в понедельник 21 января с 6:30 до 8:50 мск, над северо-западным горизонтом можно будет наблюдать полное затмение и увидеть закат красной Суперлуны, которая в 8:52 скроется за горизонтом, оставаясь еще красной. Она только начнет выходить из тени Земли», – говорится в сообщении.

В России красную Луну в предутренние часы смогут увидеть жители Европейской части страны. Ближе к западу условия наблюдения будут лучше. Так, затмение будет видно с начала до конца в Калининградской области, вблизи Санкт-Петербурга, в Карелии и Мурманской области. Полное затмение будет также видно в центральных и северных районах Европейской части России.

Лунное затмение можно четырьмя способами: невооруженным глазом, через бинокль, через телескоп и фотоаппарат.