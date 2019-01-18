РИАМО - 18 янв. В пятницу после капитального ремонта открылось здание Главного следственного управления столичного ГУВД, за 8 лет в городе капитально отремонтировали 200 объектов полиции и других правоохранителей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Превращение Москвы в безопасный город является безусловным приоритетом правительства города. Поэтому мы уделяем особое внимание развитию материально-технической базы столичной полиции, созданию комфортных условий службы сотрудников, находящихся на переднем крае борьбы с преступностью», – сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он добавил, что за последние 8 лет капитально отремонтировали 200 объектов столичной полиции и других правоохранительных органов. Это и здания райотделов полиции, и спортивные площадки, и жилые дома для сотрудников.

«Сегодня открываем после капитального ремонта здание Главного следственного управления столичного ГУВД. Ремонт носил внеплановый характер, так как здание пострадало от пожара. Но мы воспользовались этой возможностью, чтобы не только восстановить утраченное, но и создать для московских следователей качественно новые, комфортные условия службы», – подчеркнул мэр.

Пожар в Главном следственном управлении ГУВД Москвы на Новослободской улице произошел в 2015 году. Тогда серьезно пострадали конструкции здания 1932 года постройки. Работы по капитальному ремонту пострадавшего здания, а также примыкающего к нему центра пенсионного обслуживания ГУ МВД России по Москве (улица Новослободская, дом 45, строение 1) были включены в государственную программу Москвы «Безопасный город».

В ходе ремонта в порядок привели фасад здания и кровлю, заменили окна и перекрытия. В помещениях управления сделали перепланировку, оснастили их необходимым оборудованием, заменили инженерные коммуникации, установили два новых лифта и монтировали слаботочные системы.

Архив ГСУ был оснащен мобильными механическими стеллажами, которые позволили увеличить вместимость хранилища и максимально эффективно использовать имеющееся пространство.

В центре пенсионного обслуживания также сделали перепланировку с оснащением необходимым оборудованием и мебелью для комфортного приема посетителей. Зал обслуживания посетителей на 15 окон приема был оборудован электронной очередью и голосовым оповещением.

Кроме того, благоустроили прилегающую территорию: замостили тротуары, положили асфальт в местных проездах, заменили бетонный бордюрный камень на гранитный. На территории комплекса появились 34 парковочных места, 103 скамейки и урны. Там также уложили газон.

В целях повышения безопасности на объекте установили бронированный КПП с двумя шлагбаумами и противотаранным устройством, сделали ограждение.

В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию еще три здания для ОВД районов Ростокино, Очаково-Матвеевское и РУВД в поселении Сосенское (НАО).

Всего же в планах строительство порядка 20 зданий для районных отделов внутренних дел, которые в настоящее время расположены на первых этажах жилых домов, в бывших детских садах и других неприспособленных помещениях либо имеют очень маленькую площадь.