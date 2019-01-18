РИАМО – 18 янв. Свыше 24 тысяч педагогов в Московской области прошли аттестацию по итогам прошлого года, большинство учителей в регионе имеют первую или высшую категории, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства – министра образования Подмосковья Ольги Забраловой.

«Более 24 тысяч педагогических работников прошли аттестацию в 2018 году. Среди них свыше 13,5 тысяч специалистов аттестованы на высшую квалификационную категорию», – отметила Забралова.

Она добавила, что большинство преподавателей, работающих сейчас в Подмосковье, имеют первую или высшую категории.

«В прошлом году нами было проведено 12 заседаний аттестационных комиссий, в ходе которых оценивалась деятельность педагогических работников. К проведению аттестации мы подходим со всей ответственностью, ведь повышение уровня квалификации благоприятно сказывается в целом на уровне образования в регионе, а также на кадровой политике области», – заключила Забралова.