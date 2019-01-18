РИАМО - 18 янв. Женщина погибла в результате падения на нее глыбы снега с очищаемой крыши в Танковом проезде в столице, она зашла на огороженную территорию, где проводились работы, говорится в сообщении пресс-службы префектуры Юго-Восточного административного округа Москвы.

Для удаления наледи с кровли и очистки снега у дома 3 в Танковом проезде в районе 13:00 огородили территорию.

«В процессе работ женщина перешла через ограждение, ее попытался остановить сотрудник ГБУ «Жилищник» района, отвечающий за безопасность проведения работ», — говорится в сообщении.

Женщина проигнорировала предупреждения и оттолкнула сотрудника. В этот момент на нее упала глыба снега с очищаемой крыши. В результате женщина погибла, сотрудник ГБУ «Жилищник» доставлен с травмами в больницу.

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