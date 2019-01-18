РИАМО - 18 янв. В городской больнице подмосковного Клина врачи спасли выпавшую с 9-го этажа дома женщину, у нее зафиксировали тяжелые травмы, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В приемное отделение Клинской городской больницы 7 января бригада скорой медицинской помощи доставила женщину 50 лет в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшая выпала с высоты 9-го этажа», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Он отметил, что при поступлении в больницу врачи провели пострадавшей диагностические процедуры и оперативно назначили лечение. В отделении реанимации Клинской больницы пациентке проводилась интенсивная терапия и противошоковые мероприятия.

«В настоящее время состояние женщины стабильное тяжелое с положительной динамикой. Она продолжает лечение в стенах учреждения, врачи оказывают ей всю необходимую помощь», – резюмировал министр.