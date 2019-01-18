РИАМО – 18 янв. Расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна продолжается, получены доказательства фактического владения Шестуном и другими фигурантами имуществом на сумму около 2,2 миллиарда рублей, сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

«Он (Шестун – ред.) обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, пунктами «б» частью 4 статьи 174.1, статьи 289 («Мошенничество»; «Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления»; «Незаконная предпринимательская деятельность»). Фигурантами уголовного дела также являются Борис Криводубский и Сергей Самсонов, которые находятся в розыске», – сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она уточнила, что по данным следствия, Шестун, занимая должность главы Серпуховского района, в период с 2003 по 2018 годы незаконно участвовал в предпринимательской деятельности ряда коммерческих организаций. Эти фирмы вели свою деятельность и извлекали прибыль под его покровительством и фактическим руководством через аффилированных лиц.

«В период с 2008 по 2011 годы Шестун совместно с Криводубским и Самсоновым незаконно приобрели право собственности на четыре земельных участка, расположенных в деревне Борисово сельского поселения Данковское Серпуховского района Московской области площадью 10 гектаров, причинив ущерб бюджету в особо крупном размере на сумму более 62 миллионов рублей», – добавила Петренко.

По ее словам, для этого они использовали аффилированное им ООО «Центр».

«Преступная схема состояла в том, что первоначально земля сдавалась в аренду юридическому лицу, затем на ней строилась небольшая хозяйственная постройка. После оформления строения в собственность искусственно создавались основания для приобретения земли, на которой оно расположено, в собственность по льготной цене – в десятки раз ниже рыночной. После оформления права собственности на землю ее перепродавали», – подчеркнула представитель СК РФ.

Так, в период с 2011 по 2014 годы путем проведения ряда сделок через аффилированные им ООО «Центр», ООО «Морган» и ООО «ИТВ-Сервис» они легализовали в особо крупном размере имущество, приобретенное преступным путем – земельные участки, расположенные в деревне Борисово сельского поселения Данковское Серпуховского района, продав их часть ООО «Лента» за 160 миллионов руб.

«При этом изначально земля была ими приобретена всего за 628 тысяч рублей», – дополнила Петренко.

Также при проведении следственных действий получены доказательства фактического владения Шестуном, Криводубским и Самсоновым имуществом на сумму около 2,2 миллиарда рублей (по кадастровой стоимости), оформленного как на них, так и на членов их семей, родственников, иных аффилированных юридических и физических лиц.

«При этом некоторые из них даже не были осведомлены о количестве оформленном на их имя объектов недвижимости. Собранные в ходе следствия материалы уголовного дела о несоразмерности полученного дохода и фактического наличия имущества переданы Генеральной прокуратуре для подготовки иска в суд об изъятии в доход государства данного имущества», – подчеркнула Петренко.

По уголовному делу продолжается работа по сбору доказательств совершенных Шестуном, Криводубским и Самсоновым преступлений, а также проверка иных эпизодов их преступной деятельности, заключила она.