РИАМО – 18 янв. В России по сравнению с прошлым годом на 80% планируют увеличить количество проверок пожарной безопасности на объектах бизнеса, сообщил журналистам в пятницу главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору – директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

«Количество проверок, скажу честно, по сравнению с 2018 годом увеличится на 80% в этом году. Но и качество проверок тоже будет улучшено с той позиции, что наша нормативно-правовая база позволяет исповедовать не карательную систему, а поступательную. У нас сначала предупреждение, потом предписание, когда бизнес уже не понимает, то будут штрафные санкции», – сказал Еникеев.

Он отметил, что в прошлом году под проверки попали объекты с массовым пребыванием людей, в том числе, торгово-развлекательные центры и здания общественного назначения.