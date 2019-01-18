РИАМО – 18 янв. Эпизод «Маша плюс каша» российского мультсериала «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube, сообщает ТАСС.

«Эпизод «Маша плюс каша» вошел в Книгу мировых рекордов Гиннесса и стал самым просматриваемым мультфильмом, анимационным видео на YouTube. На сегодняшний день эпизод набрал уже более 3,3 миллиарда просмотров глобально, став единственным анимационным видео в мире, которое входит в топ-5 самых просматриваемых контентов на YouTube за все время существования платформы», – говорится в сообщении.

Все серии «Маши и Медведя» просмотрели более 42 миллиардов раз. В январе этого года исполняется 10 лет со дня выхода первого эпизода мультсериала.

«Маша и Медведь» – самый просматриваемый в мире мультсериал. На канал Masha and The Bear, где мультсериал доступен зрителям на английском языке, подписаны более 4 миллионов пользователей. У русскоязычного канала «Маша и Медведь» – около 18 миллионов подписчиков.