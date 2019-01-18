РИАМО – 18 янв. Компания «Мострансавто» рассказала о правилах перевозки в автобусах предприятия лыж, сноубордов, санок, в частности, пассажиры, отправляющиеся в путешествие на расстояние более 50 километров, заплатят 102 рубля за багаж, говорится в сообщении пресс-службы регионального перевозчика.

По правилам «Мострансавто», в основе которых – статья 22 федерального закона №259 «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», бесплатно в салонах автобусов можно провозить предметы, длина, ширина и высота которых в сумме не превышают 120 сантиметров.

«Это могут быть коньки в чехле, детские санки или небольшая ледянка. Более крупные предметы, такие как сноуборд или лыжи, можно перевозить за плату в багажном отделении», – говорится в сообщении.

Главное, чтобы их параметры в сумме не превышали 180 сантиметров.

«Стоимость провоза багажа в автобусах «Мострансавто» в городском сообщении составляет 34,43 рубля, в пригородном – зависит от расстояния. Так, провоз багажа на расстояние до 25 километров будет стоить 34 рубля, на расстояние от 25-50 километров – 68 рублей», – добавляется в сообщении.

Пассажирам, отправляющимся в поездку на расстояние 50 и более километров, необходимо заплатить за багаж 102 рубля.

Кроме того, водитель может отказать в провозе спортинвентаря и другого багажа, если он препятствует входу или выходу пассажиров из транспортного средства