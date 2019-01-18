РИАМО – 18 янв. Из всех регионов России иностранные туристы прошедшей осенью чаще всего посещали Москву и Подмосковье, рейтинг составил картографический сервис MAPS.ME, сообщает в пятницу kp.ru.

«Топ-3 не изменился с прошлого лета. По-прежнему в фаворитах у иностранцев две столицы - Москва (в рамках исследования объединена с Московской областью) и Санкт-Петербург (с Ленинградской областью). «Бронзу» завоевала Иркутская область. Следом идут два новичка обосновавшихся в топ-5. Так, Краснодарский край поднялся с десятого на четвертое место, а на пятую строчку с шестой переместилась Республика Адыгея», – говорится в сообщении.

Из топ-5 по итогам осени ушли Бурятия и Калининградская область – они заняли шестое и седьмое места соответственно. Нижегородская область оказалась на 14-й строчке, а по итогам лета регион был в топ-10.

Список 20 самых популярных регионов РФ среди иностранцев замкнули Челябинская область и Башкортостан.

Картографический сервис MAPS.ME предоставляет офлайн-карты и навигацию для мобильных устройств на основе данных OpenStreetMap (OSM). С помощью приложения можно составлять маршруты, определять положение на карте, заниматься поиском мест и адресов. В сервисе доступны детализированные офлайн-карты всех стран.