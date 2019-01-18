РИАМО - 18 янв. В Подмосковье в ночь с пятницы на субботу ожидается похолодание, которое приведет к образованию гололеда на автодорогах, водителям необходимо быть крайне внимательными при движении на трассах региона, говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД по Московской области.

По информации Гидрометеорологического бюро Москвы и Московской области, сегодня ночью и в ближайшие дни ожидается резкое понижение температуры воздуха возможно образование гололедицы.

«В связи с данными погодными условиями Госавтоинспекция Московской области рекомендует всем автолюбителям строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим, безопасную дистанцию и интервал между автомобилями», – говорится в сообщении.

При неблагоприятных погодных условиях тормозной и остановочный путь транспорта возрастает, что требует большей осторожности от пеших участников дорожного движения при переходе проезжей части. В таких условиях пешеходам необходимо обозначить свое присутствие на дороге с помощью световозвращающих элементов.