РИАМО - 18 янв. Управляющие компании из Воскресенска и Королева отремонтировали фасады в жилых домах после визита сотрудников Госжилинспекции Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Руководитель Госжилинспекции Вадим Соков заявил, что в ходе проверки обращений жителей многоквартирных домов №2 по улице Парковая в микрорайоне Юбилейный городского округа Королев и №10/14 по улице Зелинского в Воскресенске было зафиксировано неудовлетворительное содержание фасадов зданий.

«Государственными жилищными инспекторами в ходе осмотра домов были выявлены негерметичность межпанельных швов и отслоения кирпичной кладки фасадов. Данные нарушения образовались вследствие нерегулярно проводимых технических осмотров строительных конструкций и отсутствия необходимых восстановительных работ, которые обязана проводить каждая управляющая организация», – отметил Соков.

Он добавил, что в связи с установленными нарушениями, помимо предписаний о проведении ремонта фасадов домов в местах разрушений, в адрес обеих управляющих организаций были вынесены постановления о привлечении их к административной ответственности.

«МУП «ЖКО» из городского округа Королев вынуждена была выплатить штраф на сумму 30 тысяч рублей, в то время, как дело МУП «Управление домами» из Воскресенского муниципального района до сих пор находится на рассмотрении», – подчеркнул Соков.

Он пояснил, что в ходе контрольных проверок установлено, что работы по приведению фасадов жилых домов в нормативное состояние были выполнены управляющими организациями в полном объеме в сроки, предусмотренные предписаниями.