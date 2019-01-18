РИАМО - 18 янв. В Московской области в 2018 году организовали 369 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в том числе специализированных: для женщин – 19, для молодежи – 59 и для инвалидов – 72, всего их посетили почти 55 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

«По результатам ярмарок на предприятия области трудоустроено 5280 человек. Ярмарка вакансий – это территория, где посетители могут непосредственно пообщаться с работодателями, пройти предварительное собеседование, заполнить и оставить у работодателей анкеты и резюме», – отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

По ее словам, на данных мероприятиях специалисты центров занятости населения оказывают консультирование по вопросам занятости, переобучения, технологии поиска работы и самопрезентации на рынке труда.

«В основном ярмарки проходят на площадках центров занятости населения и в образовательных организациях», – добавила министр.

В 2018 году в работе ярмарок вакансий приняли участие 2608 работодателей Московской области, посетили ярмарку 54,8 тысячи граждан, ищущих работу. Оказано 35350 консультационных услуг, содействие в трудоустройстве получили 17320 граждан.