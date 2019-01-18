РИАМО- 18 янв. За неделю освободили от наледи и снега свыше 80 кровель нежилых зданий в Московской области, имеющих социальное назначение, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья.

Операция «Кровля», в рамках которой Госадмтехнадзор региона следит за своевременной очисткой от снега и наледи кровель нежилых строений, является одной из основных операций ведомства в зимний период. В первую очередь внимание уделяется социально значимым объектам.

«По предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора за неделю очищены от снега и наледи более 80 кровель нежилых зданий и сооружений в регионе. Особый упор инспекторами делается на кровли социальных объектов – это больницы, поликлиники, школы, дома культуры и детские сады», – отмечается в сообщении.

Кроме того, инспекторы смотрели, как осуществляется зимняя уборка территорий рядом с этими объектами, расчищен ли снег, обработаны ли противогололедными реагентами подходы к ним.

«Также внимание обращалось на очистку кровель вышеуказанных зданий от наледи и снега. С учетом опасности схода с крыш скопившихся масс снега и льда, на ликвидацию нарушений инспекторами отводились минимальные сроки», – дополняется в материале.

В результате, проведенной работы, по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора в течение недели очищено от снега и наледи 83 кровли.

«Наибольшее количество объектов очищено от снега и наледей в Луховицах, Подольске и Озерах», – заключается в сообщении.