РИАМО - 18 янв. Пять жилых домов обанкротившегося застройщика «СУ-155» ввели в эксплуатацию в подмосковных Долгопрудном, Домодедове и Ивантеевке, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Выданы разрешения на ввод в эксплуатацию пяти жилых домов ГК «СУ-155». Три жилых дома, расположенных в городском округе Долгопрудный и два дома в городских округах Домодедово и Ивантеевка стали последними достроенными объектами ГК «СУ-155» в муниципалитетах», – говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, 784 пайщика домов №№ 9, 10 и 11 микрорайона Центральный в Долгопрудном, 49 пайщиков микрорайона Южный в Домодедове и 206 пайщиков из Ивантеевки (улица Дзержинского, литер 1) скоро станут законными обладателями собственных квартир.

В перечисленных городских округах расположились 28 домов, строительство которых не было завершено по причине банкротства ГК «СУ-155». В настоящий момент все жилые дома введены в эксплуатацию.

Всего в Московской области насчитывалось 66 незавершенных жилых домов группы компаний «СУ-155», обанкротившейся в 2016 году и не выполнившей обязательства перед более чем 13 тысячами человек.

По решению правительства РФ 51 дом достраивался банком-санатором АКБ «Российский капитал», в том числе с учетом дочерней компании ООО «РК Строй». Работы по завершению строительства 15 многоквартирных домов в Звенигороде ведутся инвестором-застройщиком ЗАО «Стройпромавтоматика».

«В 2018 году была проведена большая работа – обеспечены права более 1,9 тысячи пайщиков Московской области, достроены и введены в эксплуатацию 60 домов, оставшихся после ГК «СУ-155», – рассказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

По ее словам, в 2019 году планируется ввести в эксплуатацию еще шесть объектов в городском округе Солнечногорск и Звенигороде. Два из четырех незавершенных домов в Звенигороде достроены и находятся на стадии итоговой проверки. Также по одному объекту в Богородском городском округе будет завершена реализация механизма, предусматривающая возврат гражданам денежных средств.