РИАМО - 18 янв. Участникам крещенских купаний в Москве необходимо оценить состояние здоровья перед окунанием в прорубь, так как данная процедура экстремальна для организма, сообщил журналистам в пятницу заместитель руководителя территориального органа – главный государственный инспектор по маломерным судам по Москве МЧС РФ Владимир Волков.

«Перед тем, как принять решение стоит купаться или нет, нужно реально оценить свои возможности и состояние здоровья. Безусловно, это экстремальная процедура для организма, к ней нужно готовиться заблаговременно – не менее чем за две недели надо было начать обливаться холодной водой», – сказал Волков.

Он отметил, что спасатели категорически не рекомендуют приходить на Крещение в алкогольном опьянении, а также на голодный желудок. Прием пищи должен быть не менее чем за час до купания.

«С собой необходимо взять тапочки, полотенце, желательно халат. Непосредственно, перед тем, как опуститься в купель необходимо сделать разминку: приседания, наклоны, чтобы немножко разогнать кровь по организму», – добавил Волков.

Он посоветовал также находиться в воде не более одной минуты, иначе возникает переохлаждение организма.

«Мы стремимся к тому, чтобы время ожидания в очереди было не более 30-40 минут. Нам многое в этом плане удалось. В прошлом году ожидание не превышало этого времени», – заметил Волков.

По его словам, места крещенских купаний оборудовали пунктами выдачи горячих напитков, также будут работать полевые кухни.

«В воду нельзя прыгать, туда нужно спокойно спускаться. После выхода из купели необходимо быстро растереться полотенцем, надеть сухую одежду и выпить горячий чай», – заявил инспектор.

Кроме того, он попросил москвичей и гостей столицы не использовать несанкционированные места для купания.

Традиционные крещенские купания в столице пройдут на 59 оборудованных площадках. Окунуться в прорубь можно будет с 18:00 18 января до 18:00 19 января.

Крещение отмечают в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Крещение – это конец святок, которые начались в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги.

На Крещение вода освящается дважды: в крещенский сочельник обычно в купели в храме, а в праздник Крещения – в реках, озерах, источниках. Самая главная народная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях, которое начинается вечером 18 января после освящения воды.