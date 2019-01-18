РИАМО - 18 янв. Участникам крещенских купаний в Москве необходимо оценить состояние здоровья перед окунанием в прорубь, так как данная процедура экстремальна для организма, сообщил журналистам в пятницу заместитель руководителя территориального органа – главный государственный инспектор по маломерным судам по Москве МЧС РФ Владимир Волков.
«Перед тем, как принять решение стоит купаться или нет, нужно реально оценить свои возможности и состояние здоровья. Безусловно, это экстремальная процедура для организма, к ней нужно готовиться заблаговременно – не менее чем за две недели надо было начать обливаться холодной водой», – сказал Волков.
Он отметил, что спасатели категорически не рекомендуют приходить на Крещение в алкогольном опьянении, а также на голодный желудок. Прием пищи должен быть не менее чем за час до купания.
«С собой необходимо взять тапочки, полотенце, желательно халат. Непосредственно, перед тем, как опуститься в купель необходимо сделать разминку: приседания, наклоны, чтобы немножко разогнать кровь по организму», – добавил Волков.
Он посоветовал также находиться в воде не более одной минуты, иначе возникает переохлаждение организма.
«Мы стремимся к тому, чтобы время ожидания в очереди было не более 30-40 минут. Нам многое в этом плане удалось. В прошлом году ожидание не превышало этого времени», – заметил Волков.
По его словам, места крещенских купаний оборудовали пунктами выдачи горячих напитков, также будут работать полевые кухни.
Кроме того, он попросил москвичей и гостей столицы не использовать несанкционированные места для купания.
Традиционные крещенские купания в столице пройдут на 59 оборудованных площадках. Окунуться в прорубь можно будет с 18:00 18 января до 18:00 19 января.
Крещение отмечают в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Крещение – это конец святок, которые начались в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги.
На Крещение вода освящается дважды: в крещенский сочельник обычно в купели в храме, а в праздник Крещения – в реках, озерах, источниках. Самая главная народная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях, которое начинается вечером 18 января после освящения воды.
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