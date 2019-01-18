РИАМО – 18 янв. Информация об угрозе обрушения облицовочной плитки на фасаде жилого дома на севере Москвы не соответствует действительности, сообщила РИАМО в пятницу руководитель пресс-службы префектуры САО Москвы Марина Копылова.

«Префектура Северного административного округа опровергает информацию об обрушении плитки на 4-м Вятском переулке. Произошло следующее – 18 января по адресу: 4-й Вятский переулок, дом 37, в результате осмотра сотрудниками управы района Савеловский было обнаружено смещение фрагмента облицовочного покрытия фасада дома. В настоящее время завершаются работы по приведению в надлежащее техническое состояние фасада дома, угрозы обрушения не было и нет», – сказала собеседник агентства.

Копылова отметила, что работы по приведению покрытия фасада в надлежащее состояние завершатся в пятницу в кратчайшие сроки.

Ранее ряд СМИ сообщил об угрозе обрушения части облицовочной плитки в жилом доме на севере столицы.