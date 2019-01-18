Буквально перед Новым годом в Московской области появился необычный отель, похожий на деревушку хоббитов из «Властелина колец». «Хоббитлэнд», расположенный в дремучем лесу под Можайском, позиционируется как эко-отель в формате глэмпинг. Сюда приезжают, чтобы отдохнуть на природе и пожить в домике хоббита – с уютом, но без вайфая и прочих благ цивилизации. Корреспонденты РИАМО заглянули в гости к хоббитам, попили иван-чай у камина и узнали, кому по душе такая жизнь.

Подмосковное Средиземье

Формат глэмпинга – отдыха на природе с минимальными условиями комфорта – появился еще несколько лет назад, в том числе и в Подмосковье, но хоббит-отель открылся впервые.

Как рассказал создатель проекта Арсен Алавердян, идея открыть в Подмосковье эко-отель для поклонников «Властелина колец» возникла еще несколько лет назад. Он вдохновился знаменитым Хоббитоном в Новой Зеландии – декорациями, где снимали экранизацию трилогии Джона Толкина. Как утверждает Арсен, это первый подобный эко-отель в мире. По крайней мере, в Московском регионе – уж точно.

Организаторы досконально изучили культовый фэнтези-роман, но не стали полностью копировать названия и имена персонажей из книги. Зато они придумали свою легенду. По задумке, в семи домиках «Хоббитленда» якобы живут маленькие человечки, каждый из них обставляет жилище по своему вкусу и занимается своим ремеслом на благо всей деревни.

Самыми необычными нам показались дом кузнеца Тома Громадины, украшенный кованными изделиями, нора ведуньи Касии Травникс, увешанная пучками целебных пряностей, и дом плотника Боба Веткинса с резными поделками из дерева – самый популярный у гостей. Почти все детали интерьера в номерах сделаны вручную.

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Сколько стоит жизнь в «норе»

Деревеньку хоббитов построили в густом лесу на берегу водоема.

Домики в «Хоббитленде» имеют полуподземный вход, круглые окна и двери, внутреннюю деревянную отделку. Они рассчитаны на двух – четырех посетителей.

Сутки проживания здесь обойдутся от 3000 до 5000 рублей за домик.

По словам Арсена, сюда приезжают в основном семьи с детьми и компании друзей, которые хотят отдохнуть от городской суеты и окунуться в атмосферу сказки. Погостить у хоббитов можно в выходные или заехать на 4-5 суток.

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Без душа и вай-фая

Хоббиты любят уют и берегут природу, поэтому домики оборудованы дровяной печкой, одноразовой деревянной посудой и умывальником.

Воду набирают в источнике на территории отеля, а моются – в подземной бане с парной из дикой липы (1000 рублей в час на компанию до трех человек) или в душе в здании администрации.

Несмотря на то, что в «Хоббитленде» есть электричество, благ цивилизации вроде WI-FI здесь не найти. Организаторы предлагают насладиться тишиной и общением друг с другом под светом керосиновой лампы, слушая треск дров в камине.

Сервис тут ненавязчивый: влажная уборка номеров происходит раз в три дня, а заказать ту или иную услугу можно по телефону. В период зимних заездов лучше заранее попросить протопить домик – это обойдется всего в 300 рублей. В скором времени у сотрудников появится униформа, сшитая в стиле одежды жителей Шира.

Перекусить блюдами из фермерских продуктов можно будет в таверне, где приготовят еду по рецептам из кулинарной книги Средиземья, написанной фанатами трилогии. В качестве фирменного блюда предложат кролика, тушеного с травами, которого по сюжету «Властелина колец» после долгих странствий приготовил хоббит Сэм. Средний чек заведения – 800 рублей.

Пока же любители отдыха на природе могут сами приготовить сытный обед на гриле: рядом с каждым домиком оборудована точка для пикника, мангалом можно воспользоваться бесплатно. В планах – построить гриль-домик, где большие компании смогут устраивать барбекю-посиделки.

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Обсерватория и лагерь следопытов

Развлечения в «Хоббитленде» тоже обещают нетривиальные. К лету на крыше купола-таверны построят террасу-обсерваторию с настоящим телескопом, с помощью которого можно будет рассматривать созвездия, как на ладони, и даже увидеть Млечный путь.

Зимой здесь катаются на коньках по заледенелому пруду или на лыжах по всей территории отеля. Спортинвентарь можно привезти с собой или взять в аренду на месте.

Кроме того, к лету в отеле планируют построить причал, с которого можно будет доплыть на лодке до островка Влюбленных и удить окуней и щук.

Кроме того, гости деревеньки хоббитов смогут посетить мастер-классы. Детей и взрослых научат сушить гербарии, собирать на лесных полянах иван-чай, а также варить любимый напиток хоббитов – сидр.

Маленькие посетители тоже не заскучают: специально для них будет организован клуб следопытов по типу скаутского лагеря. Дети смогут остаться здесь на выходные, чтобы совершить путешествие по лесу, узнать о растения и животных, принять участие в квесте с поиском клада гномов.

В «Хоббитленде» планируют завести свои традиции и праздники. Осенью в отеле будут отмечать День урожая со специальным овощным меню, а молодожены смогут отпраздновать свадьбу в стиле «рустик» в тематике «Властелина колец», администрация предоставит желающим праздничные наряды и необходимую атрибутику.

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