РИАМО - 18 янв. Сотрудники полиции в Москве задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в краже 47 банок лососевой зернистой красной икры общим весом свыше 23 килограммов, злоумышленник похитил икру из припаркованного у ресторана автомобиля в момент, когда водитель начал разгрузку, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Сотрудники ОУР ОМВД России по району Хамовники задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в краже из автомобиля более 23 килограммов красной икры», – сообщил начальник Управления информации и связей с общественностью ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Сотрудники полиции установили, что водитель припарковал автомобиль у ресторана на Комсомольском проспекте и стал производить его разгрузку, в это время неизвестный, вскрыв замок правой двери автомашины, похитил 47 больших пластиковых банок лососевой зернистой красной икры общей массой 23,5 килограмма.

Сотрудники уголовного розыска на улице Раменки задержали подозреваемого – 45-летнего москвича.

Установлено, что он часть похищенного сбыл, а деньгами распорядился по своему усмотрению. Другую часть похищенной красной икры он забрал себе.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый находит под подпиской о невыезде.