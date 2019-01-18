РИАМО - 18 янв. Управляющая компания «ПИК-Комфорт» произвела перерасчеты жителям трех многоквартирных домов в деревне Боброво Ленинского района за неправомерно начисленную плату за домофон, сообщается на сайте Госжилинспекции Подмосковья.

Как уточнил руководитель надзорного ведомства Вадим Соков, неправомерно начисленные средства были возвращены жителям домов №№18, 18 корпус 1 и 24 по Лесной улице.

«При проверке обращений жителей новостроек инспекторы установили, что в платежных документах в графе «начисления за иные услуги» присутствовала строка «домофон». При этом собственники на общем собрании не утверждали порядок взимания такой платы, и не обсуждали вопрос включения ее в единый платежный документ как дополнительной», – отмечается в материале.

Соков в свою очередь отметил, что закон запрещает управляющим организациям выставлять плату за дополнительные работы и услуги без согласия собственников.

«Мы предписали управляющей организации «ПИК-Комфорт» произвести перерасчеты в течение ближайшего платежного периода. В установленный срок УК отчиталась об исполнении требований», – добавил Соков.

Общая сумма возвращенных жителям трех домов средств составила 246,2 тысячи рублей.