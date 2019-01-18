РИАМО - 18 янв. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные «МОУ Средняя общеобразовательная школа №14», в отношении ООО «Волгодон» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, ранее учреждение заключило с обществом контракт на замену осветительных приборов в здании школы, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного УФАС.

«В связи с нарушением ООО «Волгодон» условий исполнения контракта, школа расторгла контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», – отмечается в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Волгодон» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков», – заключается в материале.