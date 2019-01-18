РИАМО - 18 янв. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин принимает участие в 84-ой Международной выставке продовольственных товаров и сельского хозяйства «Зеленая неделя», которая проходит в Берлине, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Разин осмотрел стенды российских экспонентов. Открыл экспозицию Российской Федерации на выставке министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев», - отмечается в материале.

Всего на выставке более 50 отечественных компаний презентуют порядка 200 наименований продукции. Посетителям выставки представлена хлебобулочная и молочная продукция, кондитерские изделия, рыба, растительное масло, овощи и другие товары отечественного производства.

«Выставка «Зеленая неделя» является одним из крупнейших международных событий в сфере АПК. Безусловно, участие в ней имеет большое значение для России как аграрной державы, особенно в свете наших задач по развитию экспорта продукции АПК. Сегодня мы открыли здесь российскую экспозицию, в рамках которой представлены достижения отечественного сельского хозяйства, лучшая сельхозпродукция из различных регионов нашей страны. Не сомневаюсь, что она будет по достоинству оценена нашими зарубежными партнерами», - сказал глава Минсельхоза России.

В ходе официального обхода выставки российскую экспозицию посетила министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Юлия Клекнер. В 2018 году объемы двусторонней торговли сельхозпродукцией увеличились почти на 17% и составили 1,6 миллиарда долларов.

В рамках визита в Германию Разин проведет ряд встреч со своими иностранными коллегами и представит сельское хозяйство Московской области. Министр также примет участие в Панельной дискуссии «Стратегия - эффективность: современные цифровые технологии в развитии АПК Германии и России».